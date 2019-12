Alunos do SESI Catanduva Participam de Torneio de Robótica

Na última sexta-feira (13), os alunos do SESI Catanduva estiveram no Torneio de Robótica First Lego League na colônia de férias em Presidente Epitácio. O tema abordado este ano foi o City Shaper, onde o objetivo é permitir que os estudantes possam ajudar a construir cidades cada vez melhores. Para isso, é necessário planejamento e criatividade e trabalho em conjunto.

De acordo com o professor e mentor da turma, José Luis Vivi, os catanduvenses conquistaram medalha pela participação e uma grande experiência. “Os alunos receberam medalhas de participação no torneio. O que os alunos tiveram de ganho foi experiência nas atividades de trabalho em equipe, produtividade e elaboração de produto final no trabalho de pesquisa e construção de robô com programação, utilizando códigos eficientes. Enfim, foi ótima a participação de todos, esperando desde já um novo tema para desenvolvermos novas habilidades e competências”, destacou. O projeto foi desenvolvido por Gabriela Eduarda Martins Horvatti, Leonardo Benetti, Mirella Cristina Calceta, Yasmin Andrade Silva, Eduardo Gomes dos Santos e Enzo Gomes dos Santos. Além do técnico José Luis Vivi e a mentora Marcelli Roberta. A equipe desenvolveu um Sistema Tecnológico de Construção – STC que trabalha com duas frentes, um programa desktop para o arquiteto e uma aplicação mobile para os clientes. O programa permite o arquiteto ou engenheiro cadastrar seus clientes, obras, funcionários e também as plantas para posteriores acessos de seus clientes e aprovações da obra. O objetivo da First Lego é oferecer a oportunidade da equipe estimular o planejamento e a criatividade através de problemas que ocorrem no mundo real. Assim, criam uma solução inovadora para o problema e compartilham suas descobertas com outras pessoas.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local