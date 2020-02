Alunos Do Senai Catanduva Se Preparam Para Início Das Aulas Na Segunda

Na noite da quinta-feira (06), o Senai convocou os pais, responsáveis e alunos a adquirirem conhecimentos sobre as principais regras para o ingresso na instituição. A parceria Senai e Prefeitura de Catanduva vai além dos ensinamentos e tem a missão de transformar a vida de jovens que estarão preparados para o mercado de trabalho.

O encontro, promovido na Biblioteca Municipal, reuniu os responsáveis pelos 80 alunos dos cursos de Aprendizagem Industrial, que a partir de segunda-feira, dia 10, darão início a um novo passo rumo à capacitação.

Eles foram indicados pelas indústrias, que foram responsáveis pela contratação, e passaram por processo seletivo. Duas opções de cursos estavam disponíveis para o início das aulas – Mecânico e Eletricista Industrial. Toda a infraestrutura necessária para garantir aulas teóricas e práticas já foi montada no prédio localizado na Rua Recife, nº 665. O espaço recebeu diversas melhorias, inclusive de acessibilidade.

A reunião foi conduzida pelo diretor do Senai, Ilieste Augusto Malta Filho, e pelo coordenador da unidade Jeremias Martins Alves, tendo presença do secretário de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho, Fabio Rinaldi Manzano.

“Apresentamos todas as informações, regras de convivências e as formas de condução do curso. As responsabilidades do Senai e do aluno durante o processo de aprendizagem, além dos direitos e deveres dos alunos e familiares. Como segurança é uma das prioridades, reforçamos a necessidade do uso de equipamentos de proteção individual”, destaca o diretor do Senai.

O resultado da interação entre alunos, familiares e Senai foi positivo. “Pudemos mostrar que uma escola de ensino profissionalizante é um pouco diferente da escola de ensino básico e médio. Tem um número de regras maior, até mesmo para garantir a segurança do próprio aluno, que passará a trabalhar com máquinas e equipamentos industriais, contribuindo para a educação dos jovens”, complementa.

Com biblioteca lotada, a adesão foi maciça, tanto de alunos, quanto familiares que estavam em busca de informações sobre a novidade. “Foi uma ótima oportunidade de estreitar laços entre a instituição e a comunidade catanduvense”, celebra o secretário Municipal de Desenvolvimento, Fabio Rinaldi Manzano.

Ariane Pio

Da Reportagem Local