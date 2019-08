Alunos Do Senac Catanduva Criam Bicicleta Eco Sustentável

Vinte alunos que fazem parte do Programa de Aprendizagem do Senac de Catanduva construíram, através de metas estabelecidas pelos ‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU’, uma bicicleta que é capaz de gerar energia elétrica. A ‘Ecobike’ realiza as ações de energia acessível e limpa, além da aplicação de inovação e infraestrutura do ODS.

“Esses objetivos constituem uma ambiciosa lista de tarefas para todas as pessoas, em todas as partes, a serem cumpridas até 2030. Se as metas forem concluídas, haverá a primeira geração capaz de erradicar a pobreza extrema, poupando gerações futuras dos piores efeitos adversos da mudança do clima. Além das duas ações conquistadas por meio da Ecobike, a turma do Programa de Aprendizagem tem como um dos objetivos do programa realizar as demais propostas do ODS durante o período de qualificação no Senac”, diz a nota oficial do Senac encaminhada à equipe do O Regional.

A ‘Ecobike’ (como é conhecida) é capaz de recarregar celular através do esforço físico. Basta conectar seu carregador e pedalar. “A bicicleta é formada por uma bateria, um alternador e um plug para carregador de celular. Ao praticar o exercício físico uma corrente de energia é gerada e armazenada na bateria da bicicleta que carrega os telefones”, continua a nota.

Essa bicicleta, que foi doada por uma das alunas da turma, reformada e estruturada para a atividade, está disponível para o público e fica exposta na unidade catanduvense. No dia 31 de agosto, um sábado, durante o ‘Casa Aberta’, a população será convidada a conhecer a educação presente na instituição.

A Ecobike

A Ecobike é uma ação que faz parte do Projeto Integrador da Turma 35 do Programa Aprendizagem do Senac Catanduva. As docentes responsáveis pela ação são Renata Gaino e Ana Marta Wicher. O projeto também contou com o suporte do engenheiro e docente de administração Douglas Antonietti.

Da Reportagem Local