Alunos Do Projeto Corujas Do Bem Fazem Primeira Visita ao Cinema

Na tarde de ontem (7) o cinema Lumière recebeu os alunos do Projeto Corujas do Bem para assistirem o filme de grande sucesso O Rei Leão. Os 40 alunos do projeto estavam muito felizes e entusiasmados com o passeio, deixando de lado a rotina da escola e dando lugar para uma nova experiência.

A fundadora do Projeto Corujas do Bem, Mara Gabas contou que os 40 alunos nunca foram ao cinema, esta foi a primeira vez, e por conta disso a emoção foi grande, muitos estavam ansiosos e não viam a hora de chegar ao cinema. Além disso, Mara contou que alugaram uma van para poder levar todos juntos com os profissionais capacitados do projeto e o objetivo do evento foi a socialização dos alunos ressaltando que a experiência foi de extrema importância para todos os envolvidos e começaram muito bem na primeira visita ao cinema, já que o clássico O Rei Leão é o favorito entre crianças e adultos.

Segundo os professores, os alunos assistiram as 2 horas de filme com muita atenção e souberam aproveitar o momento dessa iniciativa que enriqueceu o mundo delas com muita diversão e superação.

A gerente comercial do cinema Lumière, Kellen Cristina Miranda explicou que a rede de cinemas Lumière atualmente tem 12 unidades em todo o Brasil, uma delas localizada em Catanduva. Em algumas unidades eles realizam sessões especiais, porém, na unidade de Catanduva é a primeira vez. “Pra nós, é sempre um prazer atender as expectativas da instituição bem como para os alunos da escola Projeto Corujas do Bem”.

Segundo a gerente comercial foi muito importante para rede Lumière fazer parte da inclusão cultural e social de todas as crianças. Esse momento em que elas podem viajar sem saírem do lugar podendo conhecer situações e lugares nunca antes vistos. São sentimentos que ficarão pra sempre na memória de cada um. Kellen agradeceu pela parceria do Projeto Corujas do Bem. “Ficamos muito felizes pela iniciativa do projeto e por nos incluirmos nesse momento. Espero que esta ação seja extensiva a muitos outros segmentos da sociedade e que os dirigentes/presidente da escola sigam firme nesse propósito como foi feito com o Corujas do Bem. Foi e será sempre um prazer fazer parte de ações tão ricas como esta. Afinal, no Lumière a vida é feita com arte”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local