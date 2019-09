Alunos Do Projeto Cidadão Do Futuro Realizam Visita À Saec

Na última sexta-feira, dia 20 de setembro, a Saec – Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva recepcionou um grupo de alunos do Programa Beneficente Criança Cidadão do Futuro. Na visita, eles conheceram as instalações do prédio administrativo, considerado modelo de sustentabilidade pelo Comitê Gestor Local do PMVA – Programa Município VerdeAzul.

De acordo com a nota oficial divulgada pela Superintendência, a estrutura conta com, pelo menos, 10 itens de preservação ou proteção ao meio ambiente, conforme diretiva do Município Sustentável do programa.

Projeto completou 23 anos

Há exato um mês, dia 25 de agosto, o Programa Beneficente completou 23 anos de existência. Inaugurado em 1996, o PBCCF teve origem por decisão do Ministério do Exército, que sentiu a necessidade de se envolver com a população, fazendo atendimento aos menores carentes, prevenindo assim futuros problemas sociais. A OSC tem como principal objetivo propiciar o atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou exclusão social e oferecer para os alunos oportunidades para o fortalecimento familiar, pessoal e social (Fortalecimento de Vínculos) e qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

Hoje, a OSC conta com 450 jovens na faixa etária dos 12 aos 20 anos onde, 250 estão diariamente na instituição sendo preparados e se qualificando para o mercado de trabalho com os cursos de Rotinas Administrativas, Gestão Empresarial, Operador de Computador e Auxiliar Administrativo e 200 jovens tem acompanhamento profissional através do curso de Almoxarife, Assistente Administrativo Industrial e Técnicas Bancárias.

