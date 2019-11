Alunos do IFSP desenvolvem Alimentadora Automatizada para Animais Domésticos

Tendo em vista os problemas enfrentados no campus do Instituto Federal de Catanduva, devido à presença de animais abandonados que buscam suprir suas necessidades básicas em locais de uso humano, os alunos do curso Técnico em Mecatrônica desenvolveram uma alimentadora automatizada para sanar tais problemas. De acordo com Luan Righetto, um dos integrantes, a motivação para a realização do trabalho foi decorrente aos riscos que os animais de rua correm ao procurarem alimentos em lixeiras, podendo conter objetos cortantes ou serem contaminados por doenças disseminadas em meio aos rejeitos. Além disso, a equipe também analisou a falta de supervisão dos donos com os animais domésticos. “Durante uma aula nosso orientador, Fernando Del Monte, apresentou algumas ideias bem interessantes nos dias hoje. Por exemplo, nossa alimentadora automática, que auxilia os animais que são abandonados ou no caso daqueles que não tem a devida atenção durante o dia devido a vida corrida dos donos e esse projeto surgiu para suprir as necessidades dos animais,” comentou.

O projeto foi desenvolvido por 6 alunos, sendo eles Allan Amaral, Cecília Moraes, Matheus Giampani, Samantha Ribeiro, Sara Oliveira e Luan Righetto. A equipe contou com o apoio dos professores Fernando Del Monte e Denis Mosconi. Os materiais utilizados na produção da alimentadora foram: motor de corrente contínua, célula de carga, painel LCD, módulo de relógio de tempo real, madeira compensada, cano PVC, transportadora helicoidal, acrílico, arduino, tigela de ração e uma dobradiça.

“A grande vantagem do nosso protótipo em relação aos alimentadores já existentes no mercado é que esses não possuem a função de escolher o horário desejado. O alimentador proporciona autonomia ao usuário em relação à escolha a quantidade de refeições e os horários para liberação de refeições”, finalizou Luan.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local