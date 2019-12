Alunos do IFSP de Catanduva desenvolvem Torno CNC para fins didáticos

Os alunos do curso de Mecatrônica integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Catanduva desenvolveram um torno CNC de pequeno porte, o objetivo é auxiliar nas aulas do Câmpus, visando a melhoria na didática e o aperfeiçoamento no aprendizado, tornando mais eficiente a usinagem de peças de pequeno porte e de materiais mais frágeis. Também pensando no alto custo de manutenção e gasto de energia de um torno convencional, os alunos modificaram a potência (RPM) do motor, reduzindo, dessa maneira, o gasto na manutenção e o gasto de energia elétrica.

De acordo com uma das integrantes, Samy Najm Sarti, o aparelho possui um custo menor e vai suprir a necessidade dos estudantes. “A construção de nosso projeto decorre do fato de o torno convencional ter custo e gasto de energia muito elevados. Dessa maneira, aplicamos uma inovação, construímos um torno de pequeno porte, para usinagem de pequenas peças, com menos dispêndio de energia e com um custo mais acessível. Para a execução de nosso trabalho, deparamo-nos com um impasse: a necessidade de um motor de ¾ cv (que define a potência e RPM), componente que não temos disponível e não possuímos condições de comprá-lo. Assim, optamos pela construção do torno utilizando um motor de ¼ cv. Dessa forma, desenvolvemos um torno que é capaz de atender muitas demandas de forma eficaz e econômica. Vale ressaltar que um torno convencional como qualquer outra máquina CNC tem um custo e gasto de energia muito elevado. Logo, analisamos a dificuldade da usinagem de peças de pequeno porte e executamos a construção de um torno que possa atender nossas necessidades e suprir nossos objetivos”, destacou.

Para a montagem do projeto os alunos utilizaram um comando numérico computadorizado, contator, inversor, motores de passo, motor elétrico ¼ cv trifásico, placa de três castanhas, placas de aço, polias e correia, eixo árvore, fuso trapezoidal, rolamento 6000z, carro Z, rolamento 6005, flange do rolamento, software linuxcnc, sensor de rpm e cpu.

“Tivemos um impasse durante os testes, o motor que possuíamos, ¼ cv monofásico, não foi potente o bastante para suprir nossas necessidades, então o substituímos por um moto de ¼ cv trifásico, esse que atendeu todas nossas expectativas, porém, cobrou a mudança de um outro componente, o controlador de velocidade esse que foi substituído por um inversor e um contator, ambos possui a função de ativar o motor.

O impasse durante os testes não atrasou o desempenho do projeto, então foi possível concluir todas as etapas estabelecidas, assim chegando ao nosso objetivo, desenvolver o protótipo de um Torno CNC de pequeno porte, esse que pode ser levado para as salas de aula com fim auxiliar nas aulas do IFSP de Catanduva”, finalizou Samy. Supervisionados pelo docente Denis Mosconi, participaram do projeto Ana Letícia de Oliveira, Gian Calos dos Santos, Felipe Moura, Letícia de Cruz Almeida e Samy Najm Sarti.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local