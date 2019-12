Alunos do IFSP Catanduva são medalhistas em Olimpíada de Robótica

Os alunos do curso Técnico em Mecatrônica Integrado ao Ensino Médio do Instituto Federal de São Paulo campus Catanduva, foram premiados na fase teórica da Olimpíada Brasileira de Robótica 2019. O aluno Gabriel Henrique Brioto recebeu a medalha de ouro e o aluno Alison Emanoel de Souza Rêgo recebeu a medalha de bronze. Os estudantes, que cursam o 2º ano, participaram da modalidade teórica da OBR e foram orientados pelo Prof. Cristiano Ferrari.

De acordo com Alison, essa foi sua segunda participação, porém, esse ano o aluno adquiriu maior conhecimento. “Foi uma experiência muito interessante. Já havia participado da modalidade teórica no ano passado e cheguei até a segunda fase também, mas não consegui um desempenho tão bom quanto nesse ano, mas a escola nos incentiva e apoia os alunos a participarem de olimpíadas e atividades extracurriculares como essa. Este ano participamos garantindo as medalhas e o Certificado de Mérito Estadual pelo desempenho. Ano que vem, com os recursos adquiridos através de um edital, nosso coordenador Cristiano pretende formar equipes para participar da modalidade prática da olimpíada, cujos objetivos fazem parte do nosso dia-a-dia na disciplina técnica de mecatrônica. Assim, efetuaremos nossa primeira participação nessa modalidade da olimpíada”, destacou.

Para Gabriel, a sensação de ter conquistado a primeira medalha na olimpíada foi uma imensa felicidade. “A sensação foi de alegria, pois é a minha primeira medalha e trazer essa conquista para o campus me deixa feliz porque traz reconhecimento”, contou.

Os alunos participaram de duas etapas, sendo uma local e outra regional. O campus e os alunos também receberam o Certificado de Mérito Estadual por estarem classificados entre os melhores do Estado.

“Para mim olimpíadas de conhecimentos como esta, incentivam os alunos a serem equilibrados em todas as áreas, do conhecimento básico do ensino médio, além de estimular os alunos a terem interesse na área da robótica e da tecnologia. É gratificante ver os alunos serem destaque estadual, mostra que o campus Catanduva do IFSP está no caminho certo da educação para com nossos estudantes”, ressaltou o docente Cristiano.

A Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) é uma das olimpíadas científicas brasileiras que utiliza-se da temática da robótica e que tem por objetivos estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas, identificar jovens talentosos e promover debates e atualizações no processo de ensino-aprendizagem brasileiro. A OBR ocorre desde 2007, atualmente é considerado o maior evento de robótica da América Latina e classifica equipes para a RoboCup, maior evento de robótica do mundo. No próximo ano o campus Catanduva também participará da modalidade prática com auxílio obtido através do Edital nº 777/2019.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local