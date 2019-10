Alunos do Gabriel Hernandez Cultivam Horta e Incluem os Resultados na Merenda

A EMEI Gabriel Hernadez Ferreira inovou com uma atividade que vem, literalmente, colhendo bons resultados. Alunos e professores da escola cultivaram uma horta nas dependências da instituição de ensino municipal, e o resultado foi a inserção dessas verduras, cuidadas por cada um deles, na própria merenda escolar. Em nota, a diretora Cristiane do Carmo conta que a iniciativa surgiu logo após as férias escolares: “a ideia foi desenvolvida ao longo do bimestre, e em setembro todos os alunos do maternal plantaram as hortaliças. As crianças do berçário colaboraram com o cuidado, regando-as todos os dias, e é perceptível que tivemos bons resultados”, comentou em informação divulgada ao O Regional.

Já nos últimos dias, as crianças puderam incluir um suco verde na alimentação, além de salada de rúcula. “Plantamos, colhemos e comemos aqui na escola. Todas as crianças participam de alguma forma e tudo que é produzido na horta é oferecido para os alunos comerem com as refeições que são servidas na escola”, complementou a diretora. A horta dos alunos da escola Gabriel Hernandez conta com couve, salsinha, rúcula, tomate, abóbora e melancia. “Temos cinco maternais aqui e o projeto está em expansão, com o plantio em locais espalhados pela escola”, ressalta Cristiane.

É confirmado, ainda, que tudo que é cultivado na horta tem destino certo na alimentação das crianças. A rúcula se transforma em salada, a couve em um nutritivo e delicioso suco, enquanto que a salsinha é utilizada no tempero da carne moída que vem para compor a merenda.

Da Reportagem Local