Alunos do Ensino Médio Podem se Inscrever na 18ª Edição do Programa Jovens Embaixadores

Uma oportunidade única para quem deseja estudar fora, a Embaixada dos Estados Unidos da América no Brasil, em parceria com organizações públicas e privadas, entre as quais figura a Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, abriu o pré-cadastro on-line, até dia 7 de março, para todos os estudantes da etapa do Ensino Médio (entre 15 e 18 anos) que tiverem interesse de participar do processo seletivo.

O Programa Jovens Embaixadores é um intercâmbio de três semanas nos Estados Unidos para estudantes do ensino médio da rede pública com excelente desempenho escolar, fluência em inglês e engajamento em iniciativas de impacto social.

Os selecionados viajam para um intercâmbio de curta duração nos Estados Unidos. Durante a primeira semana, conhecem a capital daquele país, participam de oficinas sobre liderança e empreendedorismo, visitam escolas, projetos de empreendedorismo social e se reúnem com representantes do governo norte-americano.

Por conta das restrições devido à pandemia do COVID-19, caso não seja possível realizar o intercâmbio em julho de 2021, os selecionados serão convidados para participar de um intercâmbio em formato virtual bastante interativo e inovador.

Mais informações podem ser acessadas no site oficial do Programa. https://jovensembaixadores.org.br/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local