Alunos do Curso de Pedreiro Desenvolvem Estrutura Próximo ao Fundo Social

Uma nova construção está sendo realizada próximo ao Fundo Social, no Conjunto Esportivo Anuar Pachá, uma estrutura de madeira em formato de casa que os alunos do curso de pedreiro das atividades da escola da construção Civil estão desenvolvendo naquela área.

A Prefeitura de Catanduva por intermédio do Fundo Social de Solidariedade deu início às atividades da Escola da Construção Civil em 2019, no dia 20 de fevereiro. O primeiro curso que foi oferecido à população é de pedreiro. A capacitação foi feita de forma gratuita e as vagas foram limitadas.

O curso foi no período noturno, com etapas prática e teórica. Todas as atividades foram desenvolvidas na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Natal, nº 212. O módulo teve duração de 60 horas. Para receber o certificado, o aluno tem de cumprir cronograma de metas e frequência.

Em nota para O Regional sobre a estrutura de madeira sendo construída: “A Prefeitura de Catanduva esclarece que trata-se da transferência da estrutura da Escola de Construção Civil, que ficava em área anexa à Secretaria de Assistência Social, para espaço próximo à sede do Fundo Social de Solidariedade, que administra o pólo de capacitação. No local são oferecidos cursos de pedreiro, encanador e assentador de pisos e azulejos, a partir de parceria com o Governo do Estado de São Paulo”.

Ariane Pio

Da Reportagem Local