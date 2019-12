Alunos do Corujas do Bem participam de festival de música no Clube de Tênis

Na manhã de ontem (7), os alunos do Projeto Corujas do Bem participaram do 4º Festival de Música. O evento foi resultado de uma parceria entre o Clube de Tênis, Orquestra Escola Catanduva e Projeto Corujas do Bem. A apresentação foi supervisionada e comandada pela professora Ester Colabone e reuniu apresentações do universo musical de maneira lúdica. Além disso, o evento contou com a participação especial do professor Fabio Presgrave em um concerto realizado pela Orquestra Escola de Catanduva.

Ainda este mês o Projeto Corujas também promoverá um show beneficente em parceria com a Associação e Rede de Cooperação Social – Arcos. O evento conta com a participação das duplas Mato Grosso & Matias e Gian & Giovanni. O show será no próximo sábado, dia 14 de Dezembro, às 21h, no Clube de Tênis. Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos na secretaria do CTC ou através dos telefones (17)3524-9300 ou (17)-99668-0102. Todo o valor arrecadado será revertido para ambas entidades.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local