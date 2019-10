Alunos do Corujas do Bem Assistem “O Pequeno Príncipe”

Aproximadamente 35 alunos do projeto Corujas do Bem tiveram ontem uma tarde diferente. Em comemoração ao Dia das Crianças, meninos e meninas participantes do projeto foram até o Teatro Municipal Aniz Pachá assistirem o espetáculo teatral “O Pequeno Príncipe”, adaptação feita pela Cia Artemidia e Mídia Produções Artísticas.

De acordo com a presidente e fundadora da instituição, Mara Gabas, boa parte dos alunos foi pela primeira vez ao teatro.

A iniciativa proporciona uma experiência diferente não só por ter contato com o palco e um espetáculo pela primeira vez, mas sim, por toda a vivência do passeio, desde a saída da sede do projeto até a chegada ao teatro.

Para levá-los, o Corujas do Bem contou ainda com uma ajuda especial. Leni Braga, colunista de O Regional colocou à disposição, um ônibus da Leni’s & Wil-Viagens Mil. Mara cita ainda que para eles (alunos) foi também a primeira experiência em andar de ônibus.

A reportagem de O Regional acompanhou a visita ao teatro. Monitores, educadores, coordenadores do programa também estiveram presentes, auxiliaram os alunos e acompanharam a peça infantil, que retrata a obra de Antoine de Saint-Exupéry. Além dos alunos do Corujas do Bem, escolas de Catanduva e de cidades da região também levaram os estudantes para assistirem ao espetáculo.

A plateia ficou lotada. E a emoção pode ser observada a cada cena apresentada.

Karla Konda

Editora Chefe