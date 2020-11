Alunos do Colégio Catanduva Encerram Outubro da Criança Com Arte em Pintura

Mesmo longe das salas de aula, as atividades pedagógicas, principalmente das crianças em período de aprendizagem, não podem parar.

Os alunos do Colégio Catanduva, por meio de seus professores, estão continuamente em sintonia seja através das aulas remotas, seja por meio de brincadeiras lúdicas que possam agregar o conhecimento.

Durante todo o mês de outubro os alunos desenvolveram atividades e brincadeiras que fortaleceram suas habilidades e potencialidades, tais como conscientização socioambiental, reciclagem, leituras e jogos pedagógicos. Encerrando o mês, as crianças do 1º ano do Ensino Fundamental , orientadas pela Profa. Thaisa de Luca, realizaram oficina de pintura em tela que, com tema livre onde podiam resgatar em forma de figura o que mais acharam legal de aprender durante o ano de 2020, manifestaram suas habilidades artísticas.

Os alunos foram convidados a compartilhar suas experiências das aulas, registrando nas telas o que mais gostaram de aprender. Entre os trabalhos exibidos, as telas que mostram a preocupação com a natureza e os animais foram as mais representadas, além das artes abstratas dos pequenos, o que mostra preocupação maior com o mundo em que vivem.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local