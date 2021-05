Alunos do Cetec Arrecadam Mais de 280 Litros de Leite em Gincana em Prol do Fundo Social

Ajudar na construção de cidadãos mais conscientes: esse é um dos papeis da escola, principalmente, quando a solidariedade se faz tão necessária. Pensando nisso, a direção e coordenação do Cetec Catanduva promoveu a Gincana Solidária ‘Vaquinha Pró-leite’ entre alunos da educação básica.

A disputa foi entre as classes do ensino regular e consistia na doação de caixinhas de leite. Ao todo, foram arrecadados 281 litros, que serão encaminhados diretamente ao Fundo Social de Solidariedade de Catanduva, órgão municipal que fará a distribuição para entidades carentes do município.

Para estimular a arrecadação, a direção e coordenação do Cetec optaram por premiar a classe que somasse a maior quantidade de litros de leite. A sala vencedora foi o 1ª ano A, com 111 litros arrecadados.

Como prêmio, nesta sexta-feira, 28 de maio, os alunos terão direito a uma sessão de cinema, com pipoca e suco. Respeitando, claro, todas as regras de distanciamento preconizadas pelo Ministério da Saúde para a Covid-19.

“Os alunos deram opções de filmes. Foi feita uma votação e o mais votado será exibido nessa sessão de cinema. É uma forma de agradecer o empenho na gincana solidária”, destaca a coordenadora da educação básica do Cetec, Juliana Sampaio Saravalli.

As demais salas – 1º ano B, 2º ano A, 2º ano B, 4º ano A e Pré I – totalizaram 170 litros. “Nós ficamos muito felizes com a motivação dos alunos em ajudar. Mais importante que o prêmio, que é a sessão de cinema, é a conscientização sobre a importância de ajudarmos o próximo, principalmente, em um momento de tanta vulnerabilidade por conta da pandemia. Todos os nossos alunos estão de parabéns”, completa Juliana.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local