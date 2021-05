Alunos do Centro Educacional Técnico de Catanduva Recebem Orientação Sobre a Dengue

Em tempos de pandemia da Covid-19, muitas pessoas se esquecem de outra doença séria e que pode levar à morte: a dengue, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

Pensando em contribuir para que a cidade não sofra mais com epidemias da doença (como já ocorreu em anos anteriores), o Centro Educacional Técnico – Cetec Catanduva realizou uma semana de conscientização sobre a dengue com os alunos do Ensino Básico: Pré I e II, 1º, 2º e 4º anos.

E para que a iniciativa saísse do papel, a direção e coordenação do Cetec contaram com a parceria da Secretaria de Saúde de Catanduva, através do responsável pelas atividades educativas de combate ao Aedes aegypti, Diego Palmieri.

“Precisamos estar sempre atentos à dengue, olhando os quintais, locais que possam ter o acúmulo de água. O Cetec nos abriu as portas, entendendo que a colaboração entre poder público e privado é de extrema importância para o controle do vetor no município”, salienta.

Durante as aulas, o tema “dengue” foi trabalhado de forma lúdica, para melhor compreensão dos pequenos, que assistiram a vídeos e produziram cartazes sobre a forma de proliferação do mosquito, ciclo de vida, sintomas da doença e como preveni-la. Até o mosquitinho Aedes aegypti foi reproduzido em papel para que os alunos pudessem pintá-los com suas famosas listras brancas.

A coordenadora da Educação Básica do Cetec, Juliana Sampaio Saravalli, ressalta a importância do trabalho, uma vez que as crianças são agentes multiplicadores das informações, levando-as para suas casas e compartilhando com os pais, avós, primos, vizinhos.

“Crianças são fundamentais no combate ao mosquito Aeds aegypti, na propagação das informações sobre as doenças por ele transmitidas, principalmente no âmbito familiar. Elas são peças chaves na mobilização, não só por levarem as informações para casa, mas na formação de uma sociedade mais consciente no futuro”, explica.

Você tem feito sua

parte? Veja dicas!

– Não manter vasos de planta com água. Caso os tenha em casa, que sejam furados e com areia até a borda, evitando que pare água no local.

– Evitar acúmulo de materiais que possam acumular água como lonas, baldes, materiais de construção e recicláveis. Se os utiliza de forma profissional, manter constante vigilância.

– Limpar os ralos, no mínimo, uma vez por semana, esfregando a parte interna com escova de lavar vaso sanitário, mantendo-os vedados com sacola plástica, saco de lixo recortado no tamanho do ralo ou comprar o item que possui o sistema abre e fecha, assim você mantém sua casa livre do mosquito (e também do escorpião que vem pela rede de esgoto).

– Bebedouro de animais domésticos sempre deve ser lavado e esfregado, no mínimo, duas vezes por semana.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local