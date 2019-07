Alunos Do 6º Ano Da Fameca Participam De Curso ACLS

Durante os dias 20 e 21 de julho, sábado e domingo passados, um total de 42 alunos do 6º ano de Medicina da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino participaram do curso ACLS – Advanced Cardiology Life Support, que, em português, significa Suporte Avançado de Vida Cardiovascular, realizado na UDPE – Unidade Didática de Pesquisas Experimentais, no câmpus sede.

O aprendizado foi promovido pelo grupo Terzius e contou com instrutores certificados pela AHA – American Heart Association, sendo totalmente organizado pela aluna do 6º ano, Inys Alexandra Simões de Oliveira. Completo em carga horária de 16 horas, os alunos da Fameca trabalharam com instrutores de SAVC da AHA para concluir a prática e o teste de habilidades do curso. Ao final de todas as ações, os participantes fizeram prova de múltipla escolha em sala de aula, quando receberam suas certificações pelo cartão de conclusão do Curso ACLS da American Heart Association, que é válido por dois anos.

Sendo feito no formato de curso ministrado por instrutores, os estudantes de Medicina puderam participar de simulações de situações clínicas e de estações de aprendizagem. “Por meio de instruções práticas e simulações de casos, este curso avançado foi destinado a ajudar os alunos a aperfeiçoarem suas habilidades no reconhecimento e na intervenção em caso de PCR, pós-PCR, arritmia aguda, AVC e síndromes coronárias agudas”, explicou a aluna Inys, que encabeçou o projeto.

Da Reportagem Local