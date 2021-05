Alunos de Fatecs Podem Participa do Curso de Capacitação no Sistema SAP Business One

Estão abertas as inscrições para o curso online gratuito de capacitação no sistema SAP Business One voltado a estudantes de Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado. A iniciativa é resultado de uma parceria do Centro Paula Souza (CPS) com a SAP Brasil, por intermédio do programa Minha Chance, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDE) do Estado de São Paulo, com objetivo de preparar consultores especializados no suporte do sistema de gestão empresarial e relacionamento com clientes. Os interessados em participar do processo de seleção devem fazer a inscrição até 27 de maio pela internet. Com duração de 108 horas, a formação é composta por módulos sequenciais que tratam de temas como logística, contabilidade, implementação personalizada e suporte do sistema de gestão ERP (Enterprise Resource Planning) destinado a pequenas e médias empresas. O curso também inclui conceitos relacionados ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais e comportamentais.

Podem participar do processo de seleção alunos matriculados nos cursos superiores de tecnologia em Comércio Exterior, Gestão Comercial, Gestão da Qualidade, Gestão de Energia e Eficiência Energética, Gestão de Negócios e Inovação, Gestão de Produção Industrial, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Tecnologia da Informação, Gestão de Turismo, Gestão Empresarial, Gestão Financeira e Logística das 24 Fatecs .

São oferecidas 240 vagas e a seleção ocorrerá por meio de uma prova online, em que os candidatos poderão optar pelos dias 29 ou 30 de maio, sábado ou domingo. O resultado será divulgado no dia 1º de junho.

As atividades estão divididas em 27 encontros online com quatro horas de duração, sob supervisão de um instrutor, entre 7 de junho e 1º de agosto. Ao final, os melhores alunos receberão vouchers gratuitos para realização de exames de certificação da SAP.

Minha Chance

O programa Minha Chance é uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da SDE e do CPS, que visa capacitar estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) e Fatecs estaduais, além da comunidade em geral, em colaboração com a iniciativa privada. O objetivo é estimular a geração de emprego e renda. Os cursos são elaborados em parceria com empresas que têm a vantagem de direcionar as vagas a profissionais com boa formação. As organizações interessadas podem fazer o cadastro pelo site minhachance.sp.gov.br.

