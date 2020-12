Alunos de Escola Particular de Catanduva Realizam Campanha em Prol da ONG BTO

Unindo criatividade e solidariedade, os professores de uma escola particular de Catanduva realizaram uma campanha em prol da ONG BTO, que realiza a distribuição semanal de alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade.

Os alunos entre 7 e 8 anos participaram de atividades lúdicas e ofereceram produtos artesanais para familiares e amigos próximos, em troca de doações em prol da ONG BTO. Artes como desenhos feitos a mão, doces como brigadeiros entre outros, foram confeccionados pelas crianças e serviram de material para fomentar a ação.

Intitulado como ‘Projeto Trocas e Trocos’ de educação financeira tem como objetivo ensinar o valor não somente de bens materiais, mas também das coisas que não possuem valor, como a solidariedade e generosidade. A ação arrecadou o valor de R$4.820,00 que serão revertidos em alimentos e distribuídos para mais de 100 famílias de Catanduva.

Sobre a ONG BTO

A ONG BTO, começou há nove meses, no início da pandemia, com o objetivo de ajudar as famílias que perderam renda e passam por dificuldades financeiras. São assistidas diariamente 100 famílias carentes de Catanduva, em diversos bairros. A ONG BTO já distribuiu cerca de 13 mil marmitas, 400 cestas básicas, 180 caixas de leite. São sete colaboradores e 4 voluntários que trabalham diariamente. A ONG conta com o apoio de mais 13 associações e entidades da cidade e também recebe doações: Para destinação em dinheiro: Em conta bancária – Caixa Econômica Federal, agência 299 conta: 44293-2 ou pelo whatsapp (17) 99742-7273.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local