Alunos De Escola Municipal De Catanduva Trocam Cartas Com Maurício De Sousa

Os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da escola municipal Graciema Ramos da Silva trocaram cartas com, sem dúvidas, um dos maiores ícones da cultura brasileira e dos quadrinhos a nível mundial. Trata-se de Maurício de Sousa, o criador da tão famosa Turma da Mônica. De acordo com informação da coordenadora pedagógica Gisele Correa da Silva, a ideia veio da professora Adriana Moreira D’ Ancona, que, em seguida, procurou pela também professora Dieny Alves Morandi. O objetivo foi mostrar para as crianças o universo das cartas. A ação, no total, envolveu 60 estudantes de 10 e 11 anos.

“As crianças escreveram vários tipos de cartas. Fizeram a visita aos Correios, viram o funcionamento, desde a compra e colagem do selo à inclusão do CEP, do remetente e do destinatário. Foi um resgate a como era e ainda é feita a troca de mensagens, mesmo com a tecnologia. As crianças conheceram até a parte externa de como os funcionários trabalham para que as cartas cheguem até as residências”, comentou em nota oficial divulgada pela Prefeitura de Catanduva.

Foi logo após aprender a respeito da logística das correspondências, que os alunos começaram, então, a produzir cartas para o ‘pai’ da Mônica, Magali, Chico Bento, Cebolinha e Cascão. O conteúdo era pessoal, com o personagem mais admirado por cada um.

“A surpresa ficou por conta das respostas que surgiram duas semanas depois do envio das cartas. O que mais chamou a atenção dos estudantes é que as mensagens recebidas também foram pessoais, ou seja, cada aluno recebeu uma carta a partir do personagem que disse que mais gostava. O carinho emocionou as crianças”, reforça a nota, falando a respeito da resposta do quadrinista.

O artista foi parte, inclusive, de uma peça de teatro do projeto de leitura ‘Conta que eu conto’. Juntos, os alunos do 5º ano mostraram a todos os amigos da escola como foi a escrita das cartas e o recebimento das respostas. Um dos alunos interpretou Maurício de Sousa e, de terno, mostrou o que para eles seria a reação do escritor ao ler as cartas. A atividade também incluiu a leitura de gibis e textos.

O encerramento deste projeto será com a formatura dos alunos, que será realizada no dia 7 de novembro. Depois da venda de doces e vaquinha com a família, os alunos poderão conhecer de perto o universo dos personagens de Maurício de Sousa, em visita ao Parque da Mônica.

Maurício de Sousa

O criador da Turma da Mônica nasceu em Santa Isabel, no dia 27 de outubro de 1935. Filho do poeta Antônio Mauricio de Sousa e da poetisa Petronilha Araújo de Sousa, ele passou parte de sua infância na cidade de Mogi das Cruzes. Desde pequeno, sua brincadeira favorita era desenhar e, dessa forma, ele preenchia as páginas de seus cadernos escolares. Ainda nessa época, desenhou seu primeiro personagem, denominado Capitão Picolé. Mais tarde, passou a ilustrar pôsteres e cartazes para os comerciantes da região. No ano de 1954, já com 19 anos, mudou-se para São Paulo e se apresentou na redação do jornal Folha da Tarde, carregando uma pasta cheia de desenhos para ser ilustrador. No entanto, a redação precisava, mesmo, era de um repórter policial, e ele aceitou o cargo.

Cinco anos depois, em 1959, Maurício convenceu o editor a publicar uma tirinha vertical semanal, e a partir daí, trocou a máquina de escrever pela prancheta. Nessa época, criou seu primeiro personagem – o cãozinho Bidu e seu dono, Franjinha.

