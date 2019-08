Alunos De Escola De Santa Adélia Visitam Nascente Do Rio São Domingos

Os alunos que estudam no Ensino Fundamental da escola municipal Adelino Honorato Bertolo, de Santa Adélia, na companhia de suas respectivas professoras, realizaram uma visita técnica à nascente do Rio São Domingos, no começo do mês de agosto. O passeio foi acompanhado do monitoramento do agrônomo José Rigoldi e do técnico agrícola Marcelo Malavazi.

“A ação também ajudou a complementar o assunto que já tinha sido abordado em sala de aula. A grande surpresa por parte dos alunos foi a descoberta de que a nascente de um rio pode possuir um grande volume de água e uma enorme extensão, pois imaginavam que iriam encontrar um pequeno buraco ‘brotando’ água. A grande diversidade de animais da fauna brasileira que vivem próximos às nascentes também foi outra novidade para os alunos. As professoras aproveitaram a visita para reforçar o tema meio ambiente. Foi uma visita importante na parte visual e na parte do aprendizado”, diz a nota oficial divulgada pela Prefeitura de Santa Adélia.

O agrônomo responsável, em nota, ressaltou que na bacia do São Domingos estão registradas 62 nascentes e cerca de 20 delas estão dentro da Fazenda Santa Sofia, onde está a nascente do rio São Domingos. José Rigoldi também explicou que esta é a Nascente Modelo do município e que é preservada há muitos anos.

“As crianças tiveram oportunidade de conhecer na realidade uma nascente e despertar o interesse de preservação, tendo a certeza que ficou muito aprendizado e curiosidades que foram transmitidas para seus colegas de escola, familiares e vizinhos. Tudo se torna mais interessante e real quando é visitado e conhe­­cido. Levar os alunos à nas­­­­cen­te, desperta mais fortemen­­­­­­­­te a consciência ambiental de ­ca­da um”, finalizou a secretária da Educação, Sandra Simon.

