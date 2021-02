Alunos de Engenharia Agronômica Fazem Identificação de Fungos da Região

O laboratório de Microbiologia e Fitopatologia de Plantas e Sementes (LabAgro) do curso de Engenharia Agronômica da UNIFIPA está realizando o monitoramento e catálogos das principais doenças de plantas na região.

De acordo com o Prof. Msc. Renato Boreli Silva, professor de Fitopatologia e Doenças de Plantas, “a catalogação dessas doenças fúngicas na região é importante para prevermos a entrada do patógeno na lavoura e, para isso, utilizamos o ‘coletor de esporos’ o qual, com auxilio de uma lâmina, coleta os esporos que são analisados em microscópios para classificarmos qual espécie de patógeno (maioria de espécies fúngicas), a fase morfológica e a época que está ocorrendo a doença podendo, assim, tomar medidas fitossanitárias mais precisas”.

Os alunos do curso de Engenharia Agronômica estão realizando os experimentos em campo, nos estágios supervisionados em plantio de soja, em área de reforma de canaviais com o apoio da APTA (Estação Experimental de Pindorama) e a Usina Colombo, na participação dessa pesquisa técnica na região de Catanduva.

Ariane Pio

Da Reportagem Local