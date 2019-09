Alunos de Enfermagem Orientam Jovens do Cidadão do Futuro Sobre Contraceptivos

Os alunos que fazem parte do 1º ano do curso de Enfermagem da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino – realizaram uma série de atividades educativas de conscientização sobre métodos contraceptivos para alunos de 12 a 18 anos do Programa Beneficente Criança, Cidadão do Futuro. Na ação, feita de 26 a 28 de agosto, os jovens foram orientados sobre os tipos, vantagens e desvantagens de cada método contraceptivo.

De acordo com a professora Maristela Magri Magagnini, “os alunos do curso, através de atividades lúdicas, apresentaram o tema e demostraram a forma correta do uso dos métodos contraceptivos para os jovens do programa”.

A nota oficial da instituição de ensino ressalta que, das atividades, participaram os alunos: Ana Beatriz Jurcovich, Ana Beatriz Seron Carvalho, Ana Clara Motta Rafael, Beatriz Arruda Prete, Bruna Gravata da Silva, Daniela Elias Gonçalves, Eduardo Citolino, Gabrieli Marin, Gabrielle Cardoso de Lima, Giulia Silva de Carvalho, Ludmila Eduarda de Oliveira, Maria Eduarda Brandão Bellini, Natália Ramazoti Biguetti, Nicole Iwamoto Esteves, Priscila Vanessa Ramazot, Samuel Lucena Izelli, Thaina Fernanda Bacanelli e Victória Moralles Cassoni.

Programa Beneficente

No final do mês passado, mais precisamente no dia 25 de agosto, o Programa Beneficente Criança, Cidadão do Futuro completou 23 anos de existência.

Inaugurado em 1996, o PBCCF teve origem por decisão do Ministério do Exército, que sentiu a necessidade de se envolver com a população, fazendo atendimento aos menores carentes, prevenindo assim futuros problemas sociais. A OSC – Organização da Sociedade Civil tem como principal objetivo propiciar o atendimento a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou exclusão social e oferecer para os alunos oportunidades para o fortalecimento familiar, pessoal e social (fortalecimento de vínculos) e qualificação profissional e inserção no mercado de trabalho.

