Alunos de Catanduva são classificados para a Final Estadual dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo. No total, são oito estudantes que representam a Diretoria de Ensino da Cidade Feitiço e região. A competição começa na sexta-feira (24) e termina no domingo (2) em Americana. Os alunos estão na disputa na Categoria Mirim.

A Escola Estadual Paulo de Lima Corrêa tem como representante a aluna Luana Menegossi Del Campo, atual campeã Estadual. Ela encara a modalidade xadrez individual feminino. Luana está em busca do bicampeonato e estará acompanha das instruções do professor Leonardo Figueiredo de Angeli.

Já a Escola Estadual Alfredo Minervino terá como representantes os alunos: Bruno Bonello, Eduardo Ferreira Freire, Kauã da Silva Rovina, Patrick Henrique da Silva Campos, Vitor Hugo, Fernando de Oliveira. Eles estão na modalidade xadrez em equipe. O aluno Luan Souza Paulo disputará a categoria xadrez individual masculino. Eles contarão com o suporte do professor Fernando Azeredo Varoto.

Antes de chegarem à Final Estadual, esses alunos passaram pelas fases: Diretoria de Ensino (entre as escolas que fazem parte da nossa jurisdição), Sub-regional (entre os campeões das Diretorias de Ensino de José Bonifácio e São José do Rio Preto) e Fase Regional (entre os alunos campeões da sub-regional das Diretorias de Ensino de Votuporanga, Fernandópolis e Jales).

A Final Estadual é realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer do Estado de São Paulo, que cede transporte, alimentação e hospedagem aos alunos da Rede Pública Estadual. Os Jogos Escolares são realizados em parceria com as Secretarias de Educação, Esporte e Lazer, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

A Dirigente Regional de Ensino, Luciana Bianchin Lopes Pereira parabeniza os alunos e professores e “ressalta a importância que as atividades esportivas têm no desenvolvimento de competências técnicas e habilidades emocionais e cognitivas, essenciais para sua formação integral. Destacando que tanto o jogo de xadrez quanto os demais esportes possibilitam que os alunos repliquem as premissas de trabalho em grupo e cooperativo, bem como o respeito às regras, para sua vida escolar, familiar e social”, informa a Dirigente.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local