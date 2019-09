Alunos das Escolas Estaduais Estarão na Final Estadual dos Jogos Escolares

Alunos da Região de Catanduva foram classificados para a Final Estadual dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – Categoria Mirim, que acontecerá em Piracicaba de 6 a 14 de setembro de 2019. A Diretoria de Ensino Região de Catanduva será representada pela Escola Estadual Paulo de Lima Corrêa, na modalidade de voleibol masculino; pela Escola Estadual Alfredo Minervino, na categoria xadrez individual masculino; pela Escola Estadual João Gomieri Sobrinho, do município de Palmares Paulista, na modalidade futsal masculino; pela Escola Estadual Giuseppe Formigoni, do município de Santa Adélia, na damas feminino e no atletismo masculino; e pela EE. Gabriel Hernandez, no município de Ariranha no atletismo masculino.

Antes de chegar à Final Estadual, esses alunos passaram pelas fases: Diretoria de Ensino (entre as escolas de nossa jurisdição), Sub-regional (entre os campeões das Diretorias de Ensino de José Bonifácio e São José do Rio Preto) e Fase Regional (entre os alunos campeões da sub-regional das Diretorias de Ensino de Votuporanga, Fernandópolis e Jales).

A Secretaria de Esportes e Lazer do Estado de São Paulo é a responsável pela realização da Final Estadual, cedendo transporte, fornecendo alimentação e hospedagem aos alunos da Rede Pública Estadual. Os Jogos Escolares são realizados em parceria com as Secretarias de Educação, Esporte e Lazer, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

A Dirigente Regional de Ensino, Profª Luciana Bianchin Lopes Pereira, em nome da Diretoria de Ensino – Região de Catanduva parabeniza alunos e professores e ressalta a importância que as atividades esportivas têm no desenvolvimento de competências técnicas e habilidades emocionais e cognitivas, essenciais para sua formação integral. Destacando que os esportes possibilitam que os alunos repliquem as premissas de trabalho em grupo e cooperativo, bem como o respeito às regras, para sua vida escolar, familiar e social.

Karla Konda

Editora Chefe