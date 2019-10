Alunos das Escolas de Catanduva e Região Participarão da Final dos Jogos Escolares

Alunos das Escolas Estaduais de Catanduva e toda a região participarão da final dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo.

Catanduva será representada pela EE Paulo de Lima Correa e Dr. Nestor Sampaio Bittencourt. Santa Adélia também terá representantes com a escola Giuseppe Formigoni.

A EE. Paulo de Lima Correa será representada pelas alunas Luana Menegossi Del Campo, Bicampeã Estadual, na modalidade xadrez individual feminino, e Thamires Gabrielle da Silva Almeida, no atletismo. As finalistas serão acompanhadas pelo professor Leonardo Figueiredo de Angeli.

A Escola de Ensino Integral, EE. Dr. Nestor Sampaio Bittencourt, terá sua estreia como finalista com a equipe masculina de xadrez, representada pelos alunos Ryan Bryan Marques Alexandre, Renan Felipe Leite, Eduardo Alcides Maziero, Deivid Rodrigues Molina e o professor Nelson Ferrari Filho.

Na EE. Giuseppe Formigoni, a aluna Clara Vitoria Henk Gonçalves disputará salto altura e será acompanhada pelo professor João Paulo Abdo Della Valle.

Antes de chegar a final estadual, os alunos passaram pelas fases Diretoria de Ensino sub-regional, que envolvem os campeões das regiões de José Bonifácio e São José do Rio Preto, e Fase Regional onde confrontaram com os alunos campeões das Diretorias de Ensino de Votuporanga, Fernandópolis e Jales.

A Secretaria de Esportes e Lazer do Estado de São Paulo é o responsável pela realização da Final Estadual, disponibilizando transporte, alimentação e hospedagem aos alunos da rede pública estadual. O JEESP é realizado em parceria entre as Secretarias Educação, Esporte e Lazer, dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Pelo 4º ano consecutivo, a Diretoria de Ensino de Catanduva disputará a Final dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP na Categoria Infantil, modalidade Xadrez.

A Dirigente Regional de Ensino, Luciana Bianchin Lopes Pereira, em nome da Diretoria de Ensino – Região de Catanduva parabeniza alunos, equipe gestora, professores, pais e responsáveis e ressalta a importância que as atividades esportivas têm no desenvolvimento de competências técnicas, habilidades emocionais e cognitivas, essenciais para sua formação integral dos alunos. Destaca ainda que a participação nas competições oportuniza que os alunos aprendam em diferentes ambientes e na troca de experiências e vivências com atletas e equipes.

Karla Konda

Editora Chefe