Alunos Da UNIP De Rio Preto Fazem Visita Técnica Ao Hospital Mahatma Gandhi

No último dia 16 de novembro, o Hospital Mahatma Gandhi de Catanduva recebeu alunos do oitavo período (quarto ano) de Psicologia da UNIP, de São José do Rio Preto. Acompanhados de profissionais da equipe técnica da instituição, os alunos puderam visitar os mais diversos departamentos além tomarem conhecimento da atuação do hospital que é tido como referência em tratamento de transtornos mentais e dependência química.

Com 50 anos de fundação, o Hospital Mahatma Gandhi atende pacientes acometidos de problemas mentais e dependência química e também é referencias para visitação de estudantes da área da saúde. Particulares e convênios de todo o Brasil e pelo SUS, vindos de Catanduva e 102 municípios da região do Departamento Regional de Saúde – 15 de São José do Rio Preto / SP. A atual Diretoria Executiva, do Hospital, empenhada em garantir atendimento humanizado de maior eficiência deu início ao processo de modernização geral, promovendo relevantes mudanças no processo de trabalho, implantação de protocolos e significativos investimentos em profissionais. A equipe multiprofissional, extremamente ética e capacitada, é formada por médicos psiquiatras e clínicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, assistentes sociais, terapeutas, educadores físicos, farmacêuticos e fisioterapeutas.

O Hospital Mahatma Gandhi está aberto a visitas de instituições ou individuais. Informações e agendamento pelo telefone 17 – 3524-9070.

Ariane Pio

Da Reportagem Local