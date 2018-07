Alunos da UNIFIPA Desenvolvem Projeto Com Pacientes Oncológicas

Os alunos Educação Física – Bacharelado da UNIFIPA desenvolvem um projeto intitulado “A dança da vida” para pacientes oncológicas que frequentam a Associação Voluntária de Combate ao Câncer (AVCC). O projeto tem como intuito melhorar a qualidade de vida de mulheres que passaram pelo diagnóstico através de aulas gratuitas de dança com finalidades terapêuticas.

“Todas as participantes do projeto estão passando pelas etapas do tratamento do câncer e o objetivo é ajudá-las no enfrentamento da doença, contribuindo para a melhora dos aspectos físicos, psíquicos, na socialização e troca de experiências durante as atividades desenvolvidas no projeto”, afirmou a Fundação Padre Albino.

A metodologia do projeto se baseia na “Biodança” e tem por objetivo estimular a comunicação das pessoas com o próprio corpo e permitir fuga da rotina cotidiana de forma divertida e equilibrada. Conforme conta a Fundação, no primeiro encontro as participantes foram avaliadas pelo Prof. Me. Américo Lourenço, técnico do Laboratório de Fisiologia de Exercício da UNIFIPA, com o auxílio de alunos dos cursos de Educação Física – Licenciatura, Medicina e de integrantes da Liga de Oncologia do curso de Enfermagem. Também foram realizadas avaliações termográficas e dolorosas nas pacientes, utilizando-se da estrutura do próprio laboratório. “Após seis meses de participação, as pacientes serão reavaliadas e os resultados de prováveis benefícios serão mensurados”, afirmou Prof. Américo.

Ainda de acordo com Américo, estimular o convívio de pessoas que passam pela mesma situação também é uma alternativa para melhor encarar o diagnóstico. “Além da atividade de dança, a possibilidade de conduzir palestras e conversas com temas pertinentes ao enfrentamento do tratamento de câncer é uma alternativa salutar para que as pacientes possam trocar experiências e informações. Os efeitos desse tipo de intervenção às pacientes de câncer de mama merecem ser estudados para que haja melhor compreensão sobre o processo de reabilitação como um processo multifatorial”, finalizou.

Da Reportagem Local