Alunos Da UNIFIPA Assistem À Palestra Sobre O Município Verde E Azul

Catanduva foi uma das cidades que obtiveram a qualificação para o pré-certificado do PMVA

Os alunos que fazem parte do 5º ano do curso de Direito da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino assistiram a uma palestra ministrada pelo diretor da Secretaria do Meio Ambiente de Catanduva, José Maurício Braga, a respeito do Programa Município Verde e Azul. O evento foi no dia 7 de agosto.

“O Município Verde e Azul monitora diversas atividades do município, tais como coleta seletiva, estação de tratamento de esgoto, qualidade da água, áreas de preservação ambiental, dentre outras. A atividade apresentou a aplicação prática da legislação ambiental como complemento do conteúdo da matéria Direito Ambiental”, diz a nota oficial da UNIFIPA a respeito da palestra.

De acordo com a professora Beatriz Trigo, o convidado foi o responsável por apresentar os diversos programas e incentivos de preservação do meio ambiente que são promovidos pela Cidade Feitiço (como por exemplo, os programas ‘Adote uma praça’ e ‘Adote uma árvore’). “O palestrante também falou sobre a competência de fiscalização, tanto do município quanto do Estado, denúncias, animais silvestres, maus tratos de animais, poda drástica”, explicou a professora da UNIFIPA.

Conforme já divulgado pelo O Regional, Catanduva foi uma das 164 cidades que conseguiram a qualificação para o pré-certificado do programa estadual Município VerdeAzul 2019, obtendo 81,175 pontos. A informação foi divulgada pela Prefeitura, e com a pontuação, nessa etapa, Catanduva fica em 16º do ranking. A lista completa com as cidades que mais pontuaram no Programa é divulgada somente no final do ano.

Município VerdeAzul

O PMVA tem o propósito de mensurar e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios. Assim, o principal objetivo do PMVA é estimular e auxiliar as prefeituras paulistas na elaboração e execução de suas políticas públicas estratégicas para o desenvolvimento sustentável do estado de São Paulo.

