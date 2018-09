Alunos da Região Participam de Programa de Incentivo à Leitura

Alunos do ensino fundamental de escolas municipais da região estão envolvidos em um programa de incentivo à leitura, o “Desafio Literário”. O objetivo é estimular o hábito de ler como forma de aprimorar o aprendizado. O lançamento oficial do programa aconteceu nesta semana, nas unidades de ensino que integram à ação. Professores e representantes receberam kits de livros que serão trabalhados durante os meses de duração do projeto. A ação é uma iniciativa do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.

Pela iniciativa, os estudantes buscam na biblioteca, livros de seu interesse e outros indicados pelos docentes e pela bibliotecária. Após a leitura, preenchem uma ficha com as informações do autor, título, personagens favoritos e resumo da história. No final do período, são feitos cartazes e desenhos sobre a obra lida para que sejam expostos no dia da premiação, que é definido de acordo com o calendário de cada instituição.

Para Sandro Cabrera, uma das idealizadoras da iniciativa, a educação é o melhor caminho para um país mais justo e democrático. “Ficamos imensamente felizes em realizar mais uma edição deste projeto que estimula o conhecimento e o aprendizado. O hábito da leitura certamente contribuirá para o futuro destas crianças”, afirma.

Wagner Zacharias, também patrocinador da ação, avalia o projeto como uma oportunidade para que a escrita e a leitura sejam trabalhadas de maneira mais eficiente e produtiva dentro do ambiente escolar. “É uma honra fazer parte deste projeto, especialmente porque ele proporciona aos estudantes o acesso à leitura e a exercícios que permitirão que aprendam mais e melhor”, disse.

Conforme informações dos organizadores, a expectativa é de finalizar o projeto em dezembro com Exposição Literária e participação das escolas e familiares dos alunos.

Da Reportagem Local