Alunos da Rede Pública São Destaques Na Semana Municipal do Trânsito

Os alunos do 4º ano das escolas municipais são destaques na Semana Municipal do Trânsito. Desde agosto, as crianças iniciaram os trabalhos para a exposição “Nós Somos o Trânsito”. Os cartazes e maquetes estão expostos na Estação Cultura Deca Ruette para visitação do público. A iniciativa é das Secretarias de Educação e Cultura, com a Guarda Civil Municipal (GCM).

A agente fiscal de trânsito, Ana Paula Menegossi, explica que os trabalhos foram produzidos através de uma série de palestras que a equipe ministrou nas escolas. “No início do semestre, nós estivemos em todas as escolas com palestras voltadas à educação para o trânsito. Com isso, os alunos confeccionaram cartazes e maquetes que estarão expostos até o dia 25 de setembro”, disse.

Ainda de acordo com a profissional, além dos trabalhos, o projeto foi aberto para que as crianças escrevessem uma carta solicitando ao prefeito possíveis mudanças para a melhoria do trânsito nos bairros. “Nós abrimos para que os alunos pudessem expressar a opinião sobre as condições do trânsito nos bairros onde moram, para que os órgãos públicos possam se movimentar e, assim, dar início às melhorias”, confessou a agente.

“Nós levamos aos alunos os principais assuntos referentes ao trânsito; condução segura de veículos; importância do respeito a pedestres, as regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Isso tudo porque as crianças são o futuro da nossa geração e é necessário iniciar o trabalho de conscientização por um trânsito melhor desde cedo”, apontou o agente Maurício Lubeno.

De acordo com a equipe, foram 1.100 alunos das 14 instituições municipais que receberam as orientações. Após o término da Semana, os profissionais contaram à nossa reportagem que premiarão os três melhores trabalhos. “Nós escolheremos aqueles trabalhos que conseguirão abordar a maior parte dos assuntos que levamos à sala de aula. Todos os trabalhos ficaram excelentes e a exposição superou em muito nossas expectativas. Essa premiação é uma espécie de incentivo para que as crianças continuem a levar ações de boa educação no trânsito para fora das salas de aula”, contou Ana Paula.

Nossa reportagem esteve no local na manhã de ontem e pode conferir a movimentação das famílias que apreciavam o trabalho dos filhos. “Gostei muito do projeto e até participei ajudando meu filho a construir uma maquete. As crianças estão no trânsito, por isso é necessária essa transmissão de conhecimentos entre profissionais e alunos para que assim eles possam aprender cada vez mais”, disse Vanessa Zanardi, mãe de um aluno.

A exposição “Nós Somos o Trânsito” está aberta para visitação até a próxima terça-feira, no espaço onde foi realizado o cadastro biométrico. O horário de visita é das 8 às 17 horas. A entrada é gratuita.

“Convidamos a todos para prestigiar o trabalho de nossas crianças. É imprescindível, como família, que plantemos a boa semente de educação no trânsito”, finalizou Lubeno.

Da Reportagem Local