Alunos da Rede Municipal de Santa Adélia Recebem Ovos de Chocolate Para Celebrar a Páscoa

Na quinta-feira, dia 01 de Abril, o Prefeito Guilherme Colombo da Silva realizou a entrega de ovos de chocolate aos alunos da rede municipal de ensino. As escolas se preparam para a entrega dos ovos, que foi realizada junto com a troca das atividades remotas.

Para evitar a disseminação da Covid-19, os servidores públicos utilizaram luvas, máscaras de proteção e álcool em gel. “Sabemos que para algumas crianças, este será o único presente que elas irão receber nesta Páscoa. E esse gesto também tem o intuito de levar um pouco de alegria aos nossos pequenos, já que estamos passando por um momento tão difícil”, disse o prefeito. Guilherme finalizou com uma mensagem de esperança e fé aos munícipes. “Celebrar a Páscoa reforça nessa esperança de tempos melhores, não podemos privar nossos alunos de mais esse momento. Desejo uma feliz Páscoa e muita saúde para todas as famílias santa-adelienses e que continuem em casa e tomando as medidas preventivas”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local