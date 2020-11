Alunos da Rede Municipal de Elisiário Participam do Programa “Guardiões do Amanhã”

Os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Prof.ª Regina Tereza Aparecida Savazzi, participaram do “Programa Guardiões do Amanhã”, que promove de forma divertida e participativa, através de desenho animado, revista de atividades e ações presenciais a atenção das famílias e de seus filhos ao tema do agronegócio.

Participaram do Programa, os alunos do 4º ano do ensino fundamental. Os estudantes que fizeram as duas melhores redações receberam tablets como premiação e as demais crianças ganharam brindes.

A ação é uma iniciativa da COFCO INTL, a maior indústria do setor de alimentos da China e que atua na região de Catanduva. A instituição promoveu palestras relacionadas a educação ambiental com ênfase a preservação da natureza e a sustentabilidade em todas as atividades, cadeias produtivas e no cotidiano da comunidade. Ao longo dos meses os Técnicos da empresa trabalharam em conjunto com a Secretaria de Educação e os Professores da Unidade de Ensino temáticas como: consumo responsável, reciclagem, aquecimento global, preservação ecológica, práticas sustentáveis, inter-relação ser humano e meio ambiente, dentre outros assuntos imprescindíveis para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o futuro do planeja.

