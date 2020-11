Alunos da Rede Municipal de Catiguá Realizam Doação de Lacres Para o HCC

A Escola Municipal de Ensino Infantil Filomena Pedro Federici do município de Catiguá realizou a doação de 11.800 tampinhas pet e 5 mil lacres de alumínio para o Hospital de Câncer de Catanduva. Os itens foram arrecadados pelos pais, estudantes e funcionários da instituição de ensino no decorrer de 2020. O material será reciclado e o dinheiro revertido para o custeio do tratamento dos pacientes com câncer.

O HCC disponibiliza para 19 municípios o tratamento completo contra o câncer, com atendimento ambulatorial, internações, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia, possibilitando conforto e agilidade aos pacientes no tratamento por estarem mais próximos de casa, além de médicos e equipe multidisciplinar especializada.

O Hospital está em fase de credenciamento no Ministério da Saúde para que, através do SÚS, possa receber recursos para o tratamento dos pacientes. Enquanto o credenciamento não é finalizado, 100% das sessões de radioterapia são pagas com recursos próprios da Fundação Padre Albino, por meio de doações da comunidade e emendas governamentais. Os interessados em contribuir com a doação de lacres podem comparecer ao Setor de Captação de Recursos, localizado na R. dos Estudantes, 225 – Parque Iracema. Outras formas de doações podem ser realizadas pelos telefones (17) 3311-3365 ou (17) 99789-8343.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local