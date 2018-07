Alunos da Rede Estadual Podem Participar Do XII Prêmio Econoteen

Alunos das 2ª e 3ª séries do Ensino Médio da rede estadual podem participar do concurso XII Prêmio Econoteen, promovido pela Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo (USP). As inscrições podem ser feitas até 27 de agosto no endereço: www.econoteen.fea.usp.br/inscricao. Basta preencher o formulário.

A competição reconhece os melhores ensaios de estudantes de escolas públicas. Os selecionados ganharão bolsa de estudo. Conforme informações da Secretaria da Educação, o tema da competição é “Quais deveriam ser as principais propostas dos candidatos à presidência para incrementar a produtividade da economia brasileira?”. Os ensaios devem ser inéditos sobre o respectivo assunto.

Além de respeitar o mote proposto pelo concurso e normas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), os candidatos precisam incluir introdução, considerações finais e bibliografia. É indicada também a supervisão de um professor orientador.

O primeiro colocado ganhará R$ 1.500 e uma bolsa de estudos no Cursinho FEA-USP (pré-vestibular). O segundo receberá R$ 1.000,00; terceiro R$ 600,00; quarto R$ 500,00; e quinto R$ 400,00. Os professores orientadores dos alunos também serão reconhecidos com uma cesta de livros.

A partir de 17 de Setembro os inscritos deverão enviar os ensaios por meio do link que será enviado por e-mail.

DICAS

Para a produção do ensaio, a comissão organizadora do concurso separou algumas dicas: Procure por informações sobre o tema em revistas, jornais e internet, por exemplo. Isso pode ser útil, pois você poderá embasar melhor o seu texto; procure utilizar conceitos econômicos, eles são ferramentas de grande valor para fundamentar os argumentos no texto; você também pode utilizar estatísticas ou dados empíricos para discutir seu ponto de vista, mas deve sempre citar a fonte de seus dados.

Da Reportagem Local