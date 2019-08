Alunos Da ETEC Elias Nechar São Finalistas Em Olimpíada De História

Uma equipe de três alunos da ETEC Elias Nechar está classificada para a final da Olimpíada Nacional em História do Brasil, que está em sua 11ª primeira edição e ocorrerá na Unicamp – Universidade Estadual de Campinas, nos dias 17 e 18 de agosto. Fora, no total, 18,5 mil equipes inscritas, e, para chegar a essa fase, os alunos catanduvenses passaram por seis fases online de caráter eliminatório e classificatório. Na final, disputarão contra a equipe do Elias outros 313 ‘times’ que representam todos os Estados do país. Vale salientar que os representantes de Catanduva se classificaram em primeiro lugar na região sudeste. Todas as equipes finalistas voltarão para casa com medalhas a considerar a somatória das notas das fases online e presencial (no sábado, dia 17); sendo ouro, prata, bronze e cristal.

P professor de História Ulisses Rodrigues Nogueira, um dos orientadores da equipe, em entrevista ao O Regional, disse o que costuma, normalmente, cair nas provas: “a Olimpíada é sobre história do Brasil (pré-história do Brasil, colônia, império e república), geralmente tem um tema gerador, nesse ano foi ‘a história dos excluídos’. As questões são objetivas, considerando um formado diferenciado, aonde as equipes procuraram a melhor alternativa, tendo em vista que as outras também estão corretas, porém valem menos pontos. Também realizam tarefas, onde tem que interpretar e contextualizar documentos históricos, ex: obras de arte; traduzir documentos históricos e a grande tarefa é a produção de um texto, nesse ano o tema exigiu uma pesquisa na história local, regional ou estadual para identificar sujeitos históricos normalmente excluídos das narrativas dos livros didáticos. A nossa equipe finalista, ‘Inspiração Ativista’, pesquisou a biografia de Maria José Bezerra, vulgo Maria Soldado, mulher negra, filha de escravizados, que combateu na Revolução Constitucionalista de 1932. Essa tarefa foi determinante na classificação da equipe para a final”.

A atual equipe que representa a ETEC de Catanduva não foi escolhida de forma aleatória. Os alunos e alunas foram convidados a participarem da ONHB, e os que se interessam procuraram seus pares e formaram as equipes sem a influência dos professores. Foram aproximadamente 30 equipes inscritas, e a equipe classificada, ‘Inspiração ativista’ é composta pelas/os alunas/os Mikaely Alice Dias, Eduarda Fernandes Hernandes e Riam Fernando Morgori, sendo orientados pelos professores Ulisses Rodrigues Nogueira e Isabel Cristina Guisse Rainho, de História, e Maria Helena Pedroni Carminatti, Érika Pereira Matos e Nágila Pegoraro Câmara, de Língua Portuguesa.

“A sensação foi de êxtase, percorrer todas as semanas, realizando pesquisas e debates em equipe e buscando produzir o trabalho perfeito para fazer frente a grande concorrência de uma olímpiada nacional que envolve escolas públicas e privadas não é fácil. O resultado contemplou o esforço da equipe, que concomitante a participação na ONHB tinha que fazer os trabalhos escolares das diversas disciplinas do Ensino Médio Integrado ao Técnico de Administração. Foi o esforça de muitos, inclusive os professores de língua portuguesa que sempre foram solícitos e trabalharam muito orientando a equipe”, comentou Ulisses a respeito do momento em que souberam da classificação.

Para finalizar, o professor conta sobre as expectativas para a grande final nacional: “a classificação para a final em primeiro lugar da região sudeste nos garantiu o patrocínio da universidade referente ao deslocamento entre Catanduva e Campinas. Porém, para custear a hospedagem e alimentação estamos pedindo patrocínio e vendendo rifa. Em relação à etapa final, a equipe foi orientada a pesquisar sobre atualidade, pois mesmo que é uma prova de história a relação passado/presente se faz fundamental nessa disciplina. Também preparamos simulados em que a equipe tem que lidar com documentos históricos e produzir um texto administrando o tempo e relação entre eles. A expectativa é permitir aos integrantes da equipe o encontro com alunos e alunas do país inteiro, trocando conhecimento e cultura. Além, oferecer a possibilidade de continuar aprendendo a fazer uma leitura histórica de mundo, a pensar historicamente e usar o raciocínio histórico para a vida prática. Especialmente, em um período de tamanhos ataques ao pensamento humanista, ao ensino de história através de um negacionismo sem sedimento teórico metodológico, mas fundado no senso comum”.

