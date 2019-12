Alunos da Etec desenvolvem projetos relacionados ao meio ambiente

Os alunos da disciplina de sociologia da Etec Elias Nechar, apresentaram na última segunda-feira (02) dois projetos relacionados ao meio ambiente. Ambos foram coordenados pela Professora Isabel Rainho. O primeiro projeto possui o intuito de reciclar e cuidar, já o segundo tem como objetivo conscientizar.

“No total 80 alunos participaram dos projetos e essa foi a primeira vez que estive a frente de ações voltadas ao meio ambiente e foi um dos objetivos traçados pela instituição no ano de 2019, em razão do conteúdo do quarto bimestre na disciplina de sociologia ser voltado para o espaço rural, entendi ser oportuno esse projeto”, comentou a professora.

No Projeto reciclar e cuidar os alunos arrecadaram 47 quilos de latinhas e com a renda montaram 65 kits de higiene pessoal para moradores de rua. Já no Projeto conscientizar os alunos criaram cartazes com desenhos e frases de conscientização sobre o uso

adequado dos recursos naturais, para colocar em locais estratégicos da escola.

“Confesso que como educadora sinto-me extremamente orgulhosa por perceber a empatia dos alunos com esta parcela da população em estado de vulnerabilidade, e verificar o carinho com que desenvolveram as atividades. Dessa forma, o projeto trabalhou a interdisciplinaridade: meio ambiente e sociologia.”, finalizou Isabel.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local