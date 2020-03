Alunos Da Escola Municipal Mário Juliano Pozetti Fazem Receita De Repelente Natural

Os alunos do 4º ano da Escola Municipal Mário Juliano Pozetti preocupados com os casos de dengue realizaram atividades tanto de pesquisa quanto de combate e prevenção a doença.

Depois de analisar todas as fases do mosquito, a turma se uniu para colocar em prática a receita de um repelente caseiro.

As atividades de prevenção também marcaram presença, para constituir o melhor combate.

A Secretaria de Saúde atualizou as notificações por dengue nesta quarta-feira, dia 4. De acordo com o boletim, Catanduva tem 3150 casos confirmados da doença.e 3.494 exames estão em investigação.

Os números são referentes às notificações registradas do começo do ano até agora.

O jornal O Regional já realizou uma matéria especifica do repelente que agora os alunos do 4º ano da escola Pozetti fizeram, relembre a receita:

Para fazer o repelente natural contra dengue usa-se 500 ml de álcool de cereais, 10 g de cravo-da-índia e 100 ml de óleo de amêndoa ou mineral. Para preparar coloque o álcool e o cravo-da-índia no frasco escuro com tampa ao abrigo da luz por quatro dias mexa essa mistura duas vezes por dia, de manhã e à noite, depois de quatro dias junte o óleo corporal agitando ligeiramente e coloque o repelente num no frasco de spray.

Pode pulverizar o repelente caseiro ou natural em toda região do corpo onde fica mais exposto como braços pernas e reaplicar durante o dia, pode ser reaplicado várias vezes por dia, outra orientação importante pulverizar em cima de roupas pois o pernilongo tem um ferrão que pode atravessar tecidos muitos finos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local