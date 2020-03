Alunos Da Escola Municipal Arnaldo Zancaner Tem Aula Diferente De História

O jogo virou na aula de história da Escola Municipal Arnaldo Zancaner. Os alunos do sexto ano se transformaram em verdadeiros historiadores. Com todos os acessórios de segurança, a turma pode manusear, analisar, categorizar e arquivar fontes que marcaram o passado.

O objetivo da atividade era identificar e estabelecer relações entre diferentes períodos históricos, além de identificar a participação de sujeitos individuais e coletivos, entendendo a construção do conhecimento desde os primórdios.

Segundo a professora Isabela, ao longo da atividade os alunos puderam aprofundar sua familiaridade com a cultura historiográfica contemporânea, estabelecendo relações entre períodos históricos e os sujeitos individuais ou coletivos que atuaram ao longo dos tempos. O formato escolhido para a aula também possibilitou que os alunos, ao experienciar o ofício de um historiador, compreendessem como se constrói a narrativa histórica da perspectiva científica.

Para a professora Isabela, a decisão de executar essa simulação em formato de jogo gerou frutos positivos, uma vez que o interesse dos alunos em resolver o problema apresentado nitidamente aumenta o interesse pelo que está sendo estudado. Esse tipo de método usado como jogo é uma eficiente estratégia pedagógica para contrapor à aula tradicional invertendo sua lógica monótona de assimilação passiva de conteúdos já prontos. Como tal, jogo é coisa séria e não uma mera brincadeira para divertir os alunos.

Do ponto de vista da pedagogia da História, o jogo contempla diferentes formas de pensar e de articular o conhecimento. Possibilita ao aluno utilizar os conteúdos aprendidos, fazer inferências, perceber suas dificuldades, desenvolver habilidades cognitivas.

Ariane Pio

Da Reportagem Local