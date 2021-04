Alunos da Enfermagem UNIFIPA Têm Artigo Sobre ‘Março Lilás’ Publicado em Jornal do RJ

Os alunos do curso de Enfermagem da UNIFIPA tiveram seu artigo ‘Março Lilás: mês de prevenção contra o câncer de colo de útero’ publicado como matéria de saúde no Jornal do Estado do Rio (RJ) e contou com orientação da docente de Enfermagem e Medicina Profa. Dra. Paola Alexandria de Magalhães.

“O trabalho consistiu em atividade de extensão da Liga de Oncologia do curso com o objetivo de informar a população em geral sobre os fatores de risco e a prevenção deste tipo de câncer, além de incentivar a detecção precoce”, disse Paola.

A campanha Março Lilás nasceu para conscientizar as mulheres sobre a atenção e combate ao câncer de colo uterino, pois estar consciente é o primeiro passo para a manutenção da saúde. “Os alunos da Liga de Oncologia do curso de Enfermagem têm procurado trazer informações importantes sobre os fatores de risco dos mais variados tipos de câncer, assim como a prevenção e à promoção à saúde”, completou a Profa. Dra. Paola.

Fizeram parte do trabalho a Profa. Paola Alexandria de Magalhães, sendo autores Luara Fernanda da Silva, Fabíola Augusta Borges Vinhando Giulia Silva de Carvalho, com colaboração de Tainá dos Anjos Iembo, Daniele Leandro da Costa, Maria Eduarda Garcia Avanso Silva, Maria Laura Macedo Leal, Thaíza da Silva Moura, Vanessa Mariano, Valdirene Perpétua Leão Freitas, Fernanda Piovesan Freitas, Letícia Costa Santos, Ariani Cristina Alves de Toledo. Vitória Alexia Barroso, Ivan Moreira da Silva, Lucas Gonçalves Marcello.

