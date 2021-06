Alunos da Enfermagem Unifipa auxiliam na vacinação contra a COVID-19

Alunos do 2º e 4º anos do curso de Enfermagem da UNIFIPA Catanduva (Centro Universitário Padre Albino) estão empenhados na missão de imunizar, o mais rapidamente possível, a população catanduvense contra a COVID-19.

“A experiência, além de beneficiar a população, oferece ao aluno a importância do compromisso social que temos enquanto profissional de saúde em momento histórico da pandemia. O estudante tem a oportunidade de desenvolver suas habilidades e competências, além do compromisso social”, destacou a Profª Ma. Luciana Braz de Oliveira Paes, coordenadora do curso. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e em colaboração com as equipes da área do município, os graduandos aplicam as doses nos postos de vacinação do recinto de exposições e aeroporto, onde vacinam, em média, 350 pessoas por dia. As atividades, que ocorrem sob supervisão dos docentes, foram iniciadas no último dia 17 e irão até o próximo dia 28.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local