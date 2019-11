Alunos da APAE Realizam Visita ao Zoológico Municipal

Na última quarta-feira (6), os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE realizaram uma visita ao Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner. A atividade estava inclusa na programação do meio ambiente. Participaram da ação alunos do Ensino Infantil e Fundamental.

De acordo com Marilda Elias Dias Lourenço, Coordenadora Pedagógica, o passeio proporcionou muita diversão e alegria. “Foi a primeira vez que essa turma foi ao Zoológico. Foi muito bom dar oportunidade de conhecer lugares onde proporcionam conhecimento da preservação do meio ambiente, diversidade de plantas e animais e interação social”, comentou.

No total 18 alunos participaram da atividade, na faixa etária de 6 a 14 anos e cinco profissionais acompanharam a ação. O 2º Sargento da Polícia Ambiental, Leonardo Dantas e os Soldados Jedder e Luiz Siviera e Francis Henrique da Silva também estiveram presentes.

“Como comentei com meus colegas de trabalho, quem aprende nessas atividades somos nós! São crianças amorosas e o carinho oferecido por elas, nos motivam e nos emocionam. O fato de mudar a rotina deles, com atividades como essa, desperta uma curiosidade incrível neles, isso ficou notório para nós”, ressaltou Dantas.

O funcionamento do Zoológico é de terça-feira a domingo, das 9h às 17h e está localizado na rua Três de Maio, 17, no Jardim do Bosque.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local