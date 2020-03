Alunos da APAE Participam de Curso de Tecnologias Assistivas

Com o intuito de proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social a Unidade do Sesc Catanduva está realizando o curso de Tecnologia Assistivas com os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE. Sob a orientação dos professores David Carlo, Jaqueline Brocco Paião Alcade, as aulas ocorrem às quartas-feiras. “A atividade tem por finalidade promover a funcionalidade, autonomia e participação de alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista), visando sua independência, utilizando equipamentos tecnológicos como: tablets, notebooks, som, percussão de material reciclável entre outras ferramentas, com a finalidade de fornecer melhores condições para o desenvolvimento comportamental, cognitivo e social respeitando as limitações e individualidade de cada aluno”, explicou a Vice Diretora da APAE, Maura Guerreiro.

Além de auxiliar os alunos na inclusão social, o curso também proporciona ampliação da comunicação, mobilidade, habilidades no aprendizado e maior integração com a família, amigos e sociedade. É válido ressaltar que a Tecnologia Assistiva não se trata apenas de uma educação inclusiva para uma criança autista, e sim um instrumento que pensa em todo o contexto necessário para seu aprendizado, desde uma sala equipada com materiais que ajudarão nisso até seu transporte de casa para a escola.

“É um projeto muito lindo, os nossos alunos estão adorando! Todos estão tendo um aproveitamento muito grande com esse curso”, finalizou.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local