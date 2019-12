Aluno do Colegião é Vice-Campeão Catanduvense Absoluto de Xadrez

O aluno do Colegião, Breno D’alkmin Pereira da Silva, 11 anos, sagrou-se Vice-campeão Catanduvense Absoluto de Xadrez no último sábado. A prova, promovida pelo CXC, Clube de Xadrez de Catanduva, ao longo da última semana, reuniu 27 participantes que se enfrentaram em partidas eliminatórias até apurar dois finalistas.

Na final, Breno enfrentou Guilherme Augusto Bianchi, sendo derrotado pelo placar de 2 a 1. “Para nós é sempre um motivo de muita alegria quando um de nossos alunos obtém uma conquista tão significante. No Pré-II, ano em que se inicia o xadrez aqui no Colégio, verificamos no Breno um grande talento para o esporte. Desde então ele começou a participar de torneios, destacando-se a nível nacional em sua categoria, e agora, vem participando de provas com jogadores adultos onde já consegue despontar, disse o Professor de Xadrez do Colegião José Antonio de Sousa Junior.

“Vale lembrar que alguns jogadores de alto nível do município não participaram, tais como o Grande Mestre Internacional de Xadrez Luis Paulo Supi, atual número 2 do Brasil. Porém, o nível estava alto e na final foram os jogos mais difíceis onde saí perdendo de 1 a 0 e depois me recuperei conseguindo o 2 a 1 contra o Breno”, concluiu o Campeão Catanduvense de Xadrez Guilherme Augusto Bianchi.

Confira a classificação

final DO TORENIO com os

10 primeiros colocados:

Campeão: Guilherme Bianchi, Vice-Campeão: Breno D’álkmin Pereira da Silva, 3º Lugar: Gleison Begalli, 4º Lugar: Gabriel Iolanda, 5º Lugar: Luan Souza, 6º Lugar: Mateus Landin, 7º Lugar: Iago Alves, 8º Lugar: Sílvio Shiroma, 9º Lugar: João Miguel La Justicia e 10º Lugar: Deivid Molina.

Alunos do Colegião são destaque na Final da Superliga de Xadrez – Os alunos Rubens Bottos Neto, Pietra Elias Bottos e Breno D’alkmin Pereira da Silva foram destaque na grande final da Superliga de Xadrez realizada no SESC Rio Preto no dia 8 de dezembro que reuniu os 8 melhores jogadores do ano em cada categoria. Após sete rodadas Rubens obteve a terceira colocação na categoria sub 10. Sua irmã, Pietra, sagrou-se Campeão Sub 08 Feminino. Breno também obteve o título na categoria Sub 14 absoluto e concluindo a prova a segunda posição Geral após disputar contra todos os campeões das categorias.

