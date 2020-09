Aluno de Engenharia Agronômica de Catanduva Recebe Premiação em Feira Nacional

O aluno Renan Agostinho Domene, do 2º ano do curso de Engenharia Agronômica do Centro Universitário Padre Albino/UNIFIPA, recebeu premiação honrosa de 2º lugar por seu trabalho de pesquisa apresentado de forma oral no XVII Encontro sobre a Cultura do Amendoim e II Feira Nacional do Amendoim, que aconteceu de 10 a 14 de Agosto. O aluno recebeu a quantia de R$ 400,00 reais como premiação.

O trabalho realizado por Renan e os colaboradores Paulo Poli Junior, Olavo Betiol, Denizart Bolonhezi, Ignácio de Golodoy e Marcos Michelotto, intitulado “Fontes de enxofre no controle do percevejo preto, Cyrtomenus mirabilis (Hemiptera: Cydnidae) em amendoim” o projeto avaliou diferentes fontes de enxofre e datas de aplicação quanto ao controle de percevejo, evidenciando redução dos danos desta praga que é uma das mais danosas na cultura do amendoim, causando em grandes áreas produtoras enormes prejuízos aos produtores de amendoim.

Renan apresentou seu projeto de pesquisa com exposição oral e ilustrações em slides que exemplificaram seus estudos. “Esta pesquisa visa resolver problemas sérios em relação a insetos pragas de difícil controle nesta cultura. No entanto, os resultados apresentados renderam bons frutos científicos e aplicáveis no campo, os quais foram evidenciados neste evento”, explicou.

“A UNIFIPA mantém parcerias em pesquisas e estágios com a Agência Paulista de Tecnologias do Agronegócio (APTA), colaborando com diversas áreas de atuação agronômica. Esta pesquisa foi uma dentre outras de nossos alunos que participam de extensões e iniciação cientifica com bolsas PIBIC”, destacou o Prof. Dr. João Paulo Ferreira, coordenador do curso de Engenharia Agronômica.

Renan Domene é bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e realiza estágio com o orientador e pesquisador Dr. Marcos Michelotto, da APTA, em Pindorama/SP.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local