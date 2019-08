Aluno Da Fatec É Aprovado Para Intercâmbio Na Colômbia

Foram selecionados 84 estudantes das Fatecs para intercâmbios de seis meses em países como Argentina, Bélgica, Espanha, México e Portugal; programa custeia inscrição, matrícula e mensalidade. O candidato selecionado de Catanduva foi Deivid De Almeida Santos em Gestão Empresarial e fará os estudos em Universidad Antonio Nariño, em Bogotá, Colômbia.

A Assessoria de Relações Internacionais (Arinter) do Centro Paula Souza divulgou nesta terça (20) a lista de classificados do Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional. Foram selecionados 84 estudantes das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para intercâmbios de seis meses em 36 instituições de Ensino Superior na Argentina, Bélgica, Chile, Colômbia, Espanha, Holanda, México, Polônia e Portugal.

O Centro Paula Souza oferece por meio de parcerias com o setor produtivo, fundações, secretarias estaduais e outros órgãos públicos, o CPS oferece cursos rápidos para a inserção no mercado de trabalho de pessoas em situação de vulnerabilidade e baixa escolaridade. Milhares de pessoas são atendidas anualmente por programas como o Programa Via Rápida Emprego, o Aprendiz Paulista, o Fussesp e a Qualificação Básica – Formação Inicial e Continuada.

Outras iniciativas contribuem para impulsionar o setor produtivo, como o Super MEI, de capacitação de microempreendedores individuais, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP).

Cursos de curta duração para ajudar jovens e adultos a se inserirem ou reinserirem no mercado de trabalho. A oferta muda a cada semestre, de acordo com as demandas do setor produtivo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local