Aluno Conclui Curso de Energia Fotovoltaica e Conquista Emprego

Em 2019 a Prefeitura de Catanduva inovou ao lançar o curso de Eletricista com Ênfase em Energia Fotovoltaica, pioneiro na região. Duas turmas foram capacitadas e os frutos da iniciativa já começaram a ser colhidos. O aluno César Augusto de Oliveira Franco Filho, que estava desempregado até conhecer a nova profissão, conseguiu uma colocação no mercado de trabalho.

César fez parte da segunda turma e visitou a Hold Automação, após as aulas, junto aos colegas recém-formados. A empresa colaborou com a Prefeitura desde o início para a concretização do curso, já que garantiu custo próximo ao da nota fiscal de fábrica para o “mini kit” de produção de energia solar usado nas atividades.

Na visita dos alunos, a empresa anunciou oportunidades de emprego. “Falamos que sempre precisamos de instaladores, recebemos vários currículos dos alunos e selecionamos três candidatos. Entre eles, estava o César, que passou por todas as etapas”, contou Carlos Eduardo Munhoz Pereira, sócio-representante da Hold.

César não esconde a alegria que conseguir retornar ao mercado de trabalho. “Quando apareceu a oportunidade de fazer o curso, eu estava desempregado e estava procurando emprego. O curso me deu foco, onde tenho essa possibilidade de trabalho com a instalação de energia fotovoltaica e acabei conseguindo o emprego.”

Além dele, outros companheiros de curso estão na fase de seleção da empresa. “É um mercado novo e escasso de profissionais. Com o curso, os alunos tiveram as noções básicas e agora preferimos esse público para trabalhar com a gente, para que possamos moldá-los. Os frutos estão sendo colhidos. Temos interesse em chamar outros alunos para fazer parte do nosso grupo”, finalizou o empresário.

O resultado também é motivo de comemoração para a equipe da Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert).

“Com o curso de Energia Fotovoltaica, conseguimos fechar um ciclo totalmente virtuoso: disseminamos conhecimentos técnicos em uma área inovadora e de alto valor agregado, e ainda oferecemos oportunidades, tanto às empresas que precisam dessa mão de obra escassa, quanto às pessoas que buscam oportunidade no mercado de trabalho”, completou o secretário Fabio Rinaldi Manzano.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local