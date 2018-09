Alunas da Etec Elias Nechar Faturam Medalha de Prata na Olimpíada de História

As alunas Nayani Fascio, Laís Baratela, Natália Lima Carvalho da Escola Técnica Elias Nechar do 3º ano do ensino médio de edificações trouxeram a medalha de prata da 10ª Olimpíada Nacional em História do Brasil (ONHB), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com o trabalho Fridas. Pela a primeira vez, a Etec comemora o feito e parabeniza os envolvidos.

A equipe concorreu com mais de 14 mil equipes de todo o território brasileiro e ficaram entre as 75 medalhistas.

Conforme informações da professora e orientadora Nathalia Patané Nagasawa na fase final, as alunas tiveram que fazer uma dissertação sobre a importância do voto.

“As alunas dissertaram sobre a importância do voto para a formação do Congresso Nacional. Foi um tema muito importante e elas desenvolveram a dissertação por 3 horas no sábado e no domingo ocorreu a cerimônia festiva de premiação. Ficamos muito contentes. É uma experiência fora do comum. Enquanto elas dissertavam, nós professores tivemos palestra com o professor doutor Fernando Pena, renomadíssimo. Foi incrível”, informa a orientadora.

A Etec Elias Nechar teve dois trabalhos classificados para a fase final: “Fridas” que foi prata e “Os Subliminares” composta pelos alunos Amanda Helena Pironi Zanzarini, Geovana Bonatti e Lucas Pereira.

“‘Os Subliminares’ ficou com a medalha cristal como prêmio de participação, mas valeu a pena. Esse trabalho é muito importante porque a análise documental proporciona aos alunos uma experiência incrível sobre a História do Brasil. Eu até me emocionei no evento”, ressalta Nathalia.

Além da orientação de Nathalia, as equipes contaram ainda com o apoio do professor Ulisses Rodrigues Nogueira. Os alunos também contaram com o apoio das professoras de Língua Portuguesa, Maria Helena Pedroni Carminatti, Éryka Pereira Matos e Nágila Pegoraro Câmara, principalmente na 5ª fase que exigia a produção de texto, um discurso político.

O estado de São Paulo estava representado por 44 equipes.

Ao todo 36 equipes da Etec Elias Nechar estavam na disputa e duas foram selecionadas. A Olimpíada teve sete etapas e teve início em abril de 2018 e foi finalizada em agosto. As seis fases foram online com duração de uma semana cada e a final foi de forma presencial.

A premiação foi composta de 15 medalhas de ouro, 25 de prata e 35 de bronze, de acordo com a pontuação. As demais equipes receberam medalhas de honra ao mérito.

Karla Sibro

Da Reportagem local