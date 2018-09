Alunas da EMEF Octacílio de Oliveira Ramos São Destaques em Concursos

As alunas da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Octacílio de Oliveira Ramos são destaques em concursos. As estudantes se sobressaíram nos Concursos: Cívico Independência “Alípio Gomes”, da Loja Maçônica Tranquilidade e Esperança, no Campo Limpo, na categoria desenho, promovido pela Coopercitrus e no IV Concurso de Redação Monsenhor Albino.

Conforme informações da direção da escola, a redação da aluna do 5º ano A, Lorena Correa Francisco foi destaque no Concurso Cívico Independência, realizado no dia 10 de setembro.

“A redação destaque representou todas as escolas da Rede Municipal de Ensino de Catanduva”, informa a direção da escola.

A aluna Lorena foi orientada pela professora Analine Thomazeli Polidoro Felix. Já a professora aposentada Sônia Maria Calejon Pereira foi à homenageada da noite.

No concurso Campo Limpo, o destaque é da aluna Gabriela Lima de Oliveira, do 4º ano B que conquistou o 3º lugar. Gabriela é orientada pela professora Andrea Deolinda Domingos.

Já no IV Concurso de Redação – Monsenhor Padre Albino, promovido pela Fundação, à aluna Anna Clara Martins Destri, 5º ano C, da turma da professora Maria Zilda Brunetti também foi destaque.

A diretora da EMEF Octacílio, Aurelia Gomes dos Santos Ribeiro ressalta que a escola é destaque também no resultado do Ideb.

“Alcançamos 7.7 no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), ficando em segundo lugar entre as escolas do município e isso é resultado de um excelente trabalho desenvolvido pelos profissionais desta escola, pelo comprometimento dos alunos e parceria dos pais/responsáveis na aprendizagem de seus filhos”, ressalta Aurelia.

Karla Sibro

Da Reportagem Local