Aluna do SESI ganha medalha de prata na Olimpíada de Informática

N a última quarta-feira (20) foi divulgado o resultado final da Olimpíada Brasileira de Informática (OBI). A catanduvense Ana Júlia da Silva Santos do 5º ano foi premiada com a medalha de prata, na categoria Iniciante Junior. A estudante conseguiu a posição de 31º lugar entre 13.674 participantes.

“É um orgulho para nossa escola! É importante ressaltar que apenas dois participantes das escolas SESI-SP conseguiram esse mérito. Ana Julia com medalha de prata da cidade de Catanduva e o estudante Felipe Dicieti da cidade de Amparo (CE), com medalha de bronze. Parabéns pelo desempenho e dedicação”, comentou Rosy Moura, diretora do SESI de Catanduva.

Essa foi a XXI OBI realizada pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e é uma competição organizada nos moldes das outras olimpíadas científicas brasileiras, como Matemática, Física e Astronomia. O objetivo da OBI é despertar nos alunos o interesse por uma ciência importante na formação básica hoje em dia, no caso ciência da computação, através de uma atividade que envolve desafio, engenhosidade e uma saudável dose de competição. A organização da OBI está cargo do Instituo de Computação da UNICAMP.

A competição é organizada em duas modalidades, e cada modalidade é dividida em níveis: modalidade iniciação – nível Júnior, para alunos do quarto e quinto anos do Ensino Fundamental e Modalidade programação – nível Júnior, para alunos até o nono ano do ensino fundamental. Em todas as modalidades e níveis os alunos competem individualmente. Na modalidade Iniciação os alunos concorrem resolvendo problemas de lógica e problemas de computação, sem uso de computador, apenas utilizando lápis e papel. O objetivo desta modalidade é despertar o gosto por problemas de computação e detectar talentos potenciais para programação. A prova da modalidade Programação exige conhecimento em programação; é necessário prover computadores para os participantes, na ocasião da prova. A prova é composta de tarefas de programação com níveis variados de dificuldade: há tarefas mais fáceis, em que um conhecimento mínimo de programação é suficiente, e algumas tarefas mais difíceis, que exigem um conhecimento um pouco mais avançado de programação, com noções de estruturas de dados, algoritmos e técnicas de programação.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local